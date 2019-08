Arqueólogos descobrem o maior safrício em massa de crianças da história

Uma equipe de arqueólogos no Peru descobriu 227 restos mortais de crianças entre 5 e 14 anos, enterradas na cidade costeira de Huanchaco ao norte de Lima, no Peru. Os cientistas acreditam ter sido o maior sacrifício em massa de crianças da história.

Os arqueólogos já haviam encontrado outras 200 crianças no Peru, somando 427 com as novas descobertas, e acreditam que elas foram oferecidas em sacrifício realizado há mais de 500 anos para apaziguar deuses do povo peruano Chimú.

Segundo disseram os arqueólogos à agência de notícias AFP, alguns dos corpos ainda tinham cabelo e pele no momento em que foram desenterrados.

Ainda não está claro em que ano morreram, mas os especialistas acreditam que as crianças tenham sido sacrificadas há mais de 500 anos

De acordo com a pesquisa, os corpos indicam que as execuções ocorreram em uma época em que o clima estava úmido e foram enterrados em frente ao mar, o que seria uma evidência de que, provavelmente, tenham sido sacrificados como oferenda.

Chimú

Os Chimú viviam no litoral norte do Peru e foram uma das civilizações mais poderosas da região. A civilização Chimú teve seu apogeu entre 1200 e 1400, antes de serem subjugados pelos incas que, por sua vez, acabaram colonizados pelos espanhóis.

Os Chimú adoravam um deus da lua que chamavam de Shi. Diferente dos incas, acreditavam que era mais poderoso que o sol. Os devotos regularmente usavam sacrifícios e outras oferendas durante os rituais espirituais.

O trabalho de escavação dos arqueólogos continua no lugar onde os restos foram encontrados. Eles acreditam ser possível descobrir mais corpos.

Deixe seu Comentário

Leia Também