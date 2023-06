"Arraiá da ALEMS" será aberto para visitantes nesta sexta-feira

Sarah Chaves, com informações da ALEMS

A Festa Junina da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), será realizada no estacionamento de visitantes, a partir das 17h de sexta-feira (16) com coleta de agasalhos para a campanha "Seu Abraço Aquece", música, apresentação da dupla João Haroldo e Betinho e o Grupo Canto da Terra e comidas típicas.

Toda a renda com a venda de guloseimas e comidas típicas juninas será revertida para as 22 entidades filantrópicas que terão barracas durante o evento. "Para festejar a tradição junina, o Arraiá da ALEMS vai ter danças típicas dos servidores, barracas de entidades com produtos juninos, muita música e diversão", afirmou o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP).

Entre as entidades participantes está a Associação Amor Pela Vida, que terá uma barraca com doces e quentão. Há oito anos a instituição oferece cursos de música, artesanato, promove campanhas de doação de alimentos e agasalhos destinados a famílias em vulnerabilidade social, além de ajudar hospitais filantrópicos. Segundo a presidente da associação, Julia Leite, é importante o público prestigiar a Festa Junina da ALEMS porque, além da oportunidade de desfrutar de algumas horas de lazer, vai ajudar entidades que prestam grandes serviços à comunidade de forma voluntária.

