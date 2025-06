"Arraiá" seguro: Energisa orienta população sobre riscos elétricos em festas juninas

Em meio às festas juninas, a Energisa alerta para os cuidados com a segurança elétrica durante as comemorações.

De acordo com Wagner Garcia Lima, coordenador de Saúde e Segurança da Energisa, o primeiro passo é ter atenção na montagem da decoração. "Jamais use bocais de lâmpadas para pendurar bandeirinhas ou balões. Isso pode causar choques e até incêndios", afirmou.

Entre as principais recomendações da empresa estão:

Evitar o uso de benjamins (Ts) e extensões de forma permanente, pois podem sobrecarregar tomadas e causar curtos-circuitos;

Nunca manipular aparelhos elétricos com o corpo molhado ou sem calçados adequados;

Decorações externas devem ser instaladas longe da rede elétrica, sem amarrar objetos em fios, postes ou cabos de energia;

Não utilizar enfeites metálicos sem proteção isolante, como borracha ou silicone;

Manter distância segura de fogueiras em relação à rede elétrica, para evitar danos por calor;

Evitar soltar balões, prática considerada crime e que pode causar acidentes graves;

Cuidado com fogos de artifício, que devem ser acionados longe de postes e cabos.

Energia extra? Peça com antecedência

Para quem está organizando eventos maiores, a Energisa oferece ligação provisória de energia, que deve ser solicitada com no mínimo 48 horas de antecedência. A concessionária reforça que ligações clandestinas são ilegais e extremamente perigosas.

Em caso de acidente elétrico:

Não toque na vítima! Desligue o disjuntor e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193);

Se o acidente ocorrer na rua, também é necessário informar a Energisa pelo número 0800 722 7272.

Canais de atendimento da Energisa:

Call center: 0800 722 7272

WhatsApp Gisa: (67) 99800-0698

Aplicativo: Energisa ON

