Artesãos são homenageados na Assembleia

Os deputados estaduais homenagearam, em sessão solene na quarta-feira (20), alguns artesãos de Mato Grosso do Sul com a medalha Conceição dos Bugres. O evento contou com a presença de artistas e representantes de entidades que trabalham com o fomento da produção artesanal no estado.

A abertura do evento ficou por conta do músico Zé Geraldo, que foi aplaudido pelo público após a apresentação da canção Qhyquyho, de Geraldo Espíndola. O neto de Conceição dos Bugres, Mariano Neto, marcou presença, e a presidente do Sindicato dos Artesãos, Jane Clara Arguelho, esteve entre as personalidades que compuseram a mesa.

A sessão solene seria presidida pelo deputado José Carlos Barbosa, o "Barbosinha", que propôs o a homenagem, no entanto, ele não pode acompanhar em decorrência do falecimento de sua irmã. O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa, o substituiu conduzindo as homenagens. “É uma grande honra para todos nós estarmos aqui, homenageando os artistas do nosso estado. Com certeza, o deputado Barbosinha, que sofreu hoje uma difícil perda, em coração também está conosco”, afirmou.

A presidente da Fundação de Cultura do Estado (FC-MS), Mara Caseiro, foi convidada para compor a mesa de autoridades e em seu discurso reafirmou o compromisso do estado com a cultura e com os artistas regionais. “A mão amiga do poder público pode fomentar e ajudar, fazer com que essas mãos poderosas e cheias de talentos possam se autossustentar com o seu trabalho”.

Para a presidente da FC-MS, o respeito ao trabalho do artesão é a valorização da história regional. “O trabalho do artesão oferece a continuidade da história da região, como os bugrinhos criados por Conceição, que hoje são levados para todos os cantos do Brasil. Uma mulher tão simples que criou uma coisa tão linda”, frisou Mara.

Confira a lista de homenageados:

Alzira Marães Ferreira

Marcos Roberto Rezende

Nestor Pereira da Silva

Olinda Alicinda de Arruda e Família

Rodrigo Avalhaes Marçal

Associação de Artesãos Serra da Bodoquena – Edir Mendes Flores

Vera Bichoffe

Antônio Ricci

Sonia Novaes Leite

Pablo Oliveira

Maria Aparecida Prado

Adão Pinto Gonçalves

Celia Rosane Rodrigues Nogueira

Leonice Pacheco da Silva

Helaine Paredes D’Avila

Jeane Macedo da Silva

Deise Bianchini

Inácio de Camargo Filho

