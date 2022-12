Às vésperas do Ano Novo, comércio geral tem horário alterado na Capital; Confira

As festividades de fim de ano continua na última semana de 2022, com isso, o comércio geral de Campo Grande sofre alteração no horário de funcionamento, assim como foi no Natal, restaurantes, bares, lanchonetes e hoteis estão permitidos o expediente normal no dia 1° de janeiro de 2023.

Confira como será o funcionamento dos supermercados, shoppings e varejo na semana do Ano Novo na Capital.

Comércio - Véspera de ano novo, dia 31, poderá funcionar até às 16h; 1º de janeiro (Ano Novo) não poderá abrir;

Bares, Restaurantes e Hotéis: Ficam liberados para funcionamento no Ano Novo.

Supermercados - Fecha apenas no dia 1° de janeiro.

Bancos - As agências não abrem aos finais de semana, ou seja, não terá atendimento no Ano Novo. Nesta sexta-feira (30) não haverá expediente bancário e atendimento ao público. Retornando na segunda-feira (2).

Correios - No sábado (31), véspera do feriado, não haverá expediente nas agências.

Shoppings

Bosque dos Ipês - Segundo a sexta-feira atendimento normal, na vésperas das festividades, 31 de dezembro o horário será das 10h às 18h; Dia 1º as lojas fecham e apenas as praças e espaços de lazer abrem das 12h às 20h;

Shopping Campo Grande - Atendimento normal das 10h às 22h de segunda a sexta-feira. No dia 31 de dezembro, o funcionamento será das 10h às 18h e 1º de janeiro, as lojas não abrem e o atendimento é facultativo para a praça de alimentação.

Pátio Central Shoppping - No dia 30 de dezembro, lojas satélites funcionam das 8h às 19h e a praça de alimentação até às 21h; Vésperas do Ano Novo funciona das 8h às 16h; Dia 1º não haverá expediente.

Shopping Norte Sul Plaza - Dia 30 o shopping funciona normalmente das 10h às 22h; Na véspera do ano novo (31) todas as lojas funcionam das 9h às 18h e no feriado dia 1º fica facultativo para praça de alimentação e atividades de lazer das 11h às 21h;

