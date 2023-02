Às vésperas do Carnaval, água marrom em Bonito chama atenção de visitantes

As águas límpidas, de tonalidade azulada ou esverdeada por causa do calcário, estão cor de barro em Bonito, um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, bem às vésperas do Carnaval. O que era para ser um cenário de belas paisagens e águas cristalinas, chama atenção de moradores e visitantes por conta da atual situação.

O rio Formoso, um dos principais que cortam a região está marrom. Nas redes sociais, inúmeras postagens mostram, inclusive, a diferença da cor da água no mesmo lugar, antes e depois das chuvas que estão ocorrendo na região.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), entre os dias 9 a 13 de fevereiro, foram registrados 130 mm de chuvas em MS.

Em janeiro, o balneário municipal de Bonito, um dos pontos mais movimentados da cidade, chegou a ser fechado por uns dias, após danos provocados pela chuva.

O local voltou a ser aberto ao público, no dia 6 de fevereiro. Entretanto, a prefeitura do município tinha determinado funcionamento com restrições no local, devido ao alto nível do Rio Formoso.

