Asa Branca relata sofrer ameaças, após revelar maus-tratos de animais

O locutor de rodeios Asa Branca e sua esposa, Sandra Santos, relatam ameaças sofridas por mensagens de WhatsApp e por Facebook após o locutor revelar em entrevista a Veja no dia 4 de outubro, ter praticado e incentivado maus-tratos de animais em rodeios.

Em alguns áudios, mais de trinta no total, dizem que Asa Branca merece todo o sofrimento de saúde por ser um “ingrato” com o mundo do rodeio, que lhe trouxe fama e fortuna no passado.

Também o acusam de mentiroso, drogado e irresponsável. Há pessoas que ameaçam que, se ele pisar em Barretos, não continuará vivo. “O Asa Branca segue sustentando o que disse: ele mesmo maltratou animais e apoiou uma indústria onde viu bois tomarem choques e serem cortados com ferramentas como esporas, sempre com o objetivo de fazer os animais pularem”, diz Sandra.

Sandra e Asa Branca irão deixar Guarulhos, na Grande São Paulo, para se refugiarem no sítio de um amigo no interior de São Paulo. “Como os médicos não podem fazer cirurgia ou quimioterapia, e o quadro de saúde dele é irreversível, vou levá-lo para o mato. Ver verde e lagoa, além de escutar passarinhos piarem, tem sido um desejo dele. O Asa se sente enjaulado dentro de um apartamento”, conta Sandra.

Em uma entrevista recente à revista Veja, o ex-locutor de rodeios Asa Branca voltou a falar sobre as crueldades envolvidas no mundo dos rodeios. A entrevista foi gravada em vídeo e teve a participação da ativista Luisa Mell.

Sobre seu atual estado de saúde, ele acredita que tem a ver com algum castigo de Deus pelo que ele fez com os animais. “Estou pagando toda a dor que causei e incentivei os outros a causar nos bichos dos rodeios.” – disse.

Assista a entrevista na integra:

