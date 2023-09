Asfaltos são trocados em Bonito e Prefeitura avisa que obras irão até dezembro

Para fazer a troca de pavimento e da rede de água e esgoto na cidade, a Prefeitura de Bonito faz a remoção de todo os asfaltos nas Ruas das Flores, Rua 31 de Março, Rua Cândido Luiz Braga e Avenida Matheus Muller atendendo as necessidades de recuperação em cada um dos acessos.

Nas atuais condições, a Sanesul não tinha cadastro das redes da Rua das Flores, não sendo possível para a equipe do recapeamento identificar onde haviam ligações. "Por isso a Prefeitura, em parceria com a Sanesul e MS Pantanal estão fazendo toda a troca dessas redes e jogando elas para a calçada", assim as obras que seriam entregues em outubro, tem o prazo estendido de 120 dias contando desde 1º de agosto até dezembro.

A Rua das Flores, que é hoje a maior em extensão e importância, sendo a via que corta cidade e é a principal rota de acesso dos caminhões está tendo todo o pavimento e rede de esgoto trocada.

Ao JD1, o prefeito Josmail informou que existem muitas obras em andamento, o que ocasionou alguns contratempos com a Rua das Flores. "Ainda temos o agravante das chuvas, mas quero reforçar para a comunidade que estamos cobrando todos os dias das empresas responsáveis por cada obra, pedindo agilidade e que minimizem os transtornos a população, mas também precisamos a colaboração e compreensão e todos, as obras geram transtornos momentâneos, mas depois teremos resultados definitivos", declarou.



Em relação as demais ruas, também estão sendo trocados todo o pavimento e realizada drenagem profunda das águas da chuva, para evitar alagamentos e que a enxurradas estourem o asfalto, no entanto, diferente da Rua das Flores, as redes de água e esgoto estão corretas.

Além dessas obras que já foram iniciadas, a Prefeitura realiza a pavimentação e drenagem dos bairros Vila Aparecida e Maruca. Já o Governo do Estado está pavimentando o bairro Vila América e Cohab.

Com algumas reclamações e incômodos gerados aos moradores, o JD1 questionou a Prefeitura de Bonito sobre o aviso das obras e foi informada que a comunicação com a população é feito por meio das redes sociais. "Postamos tudo que será realizado, tanto nas redes quanto em nosso site, tendo também apoio da mídia local na divulgação. Além do mais, o prefeito Josmail Rodrigues participa de um programa na Rádio Bonito FM, quinzenal, no qual ele fala sobre todas as obras, bem como responde o questionamento da população".

