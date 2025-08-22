Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Asilo São João Bosco promove Noite de Massas para arrecadar fundos

Os ingressos custam R$ 60 por pessoa, com entrada gratuita para crianças de até 7 anos

22 agosto 2025 - 11h12Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Com o objetivo de ampliar as formas de arrecadação e garantir a continuidade dos cuidados oferecidos a cerca de 90 idosos, o Asilo São João Bosco realiza, no dia 6 de setembro, sua tradicional Noite de Massas. O evento beneficente contará com buffet livre de massas e jantar dançante, com toda a renda revertida para melhorias na infraestrutura da instituição.

A presidente do Asilo, Isislene Magalhães, destaca a importância da participação da comunidade. “Eventos como esse são essenciais para garantir a sustentabilidade da nossa missão. Além de contribuir financeiramente, é uma forma de unir a sociedade em torno de uma causa nobre. Toda ajuda conta”, afirma.

Segundo Isislene, a instituição depende em grande parte do apoio da população, com 70% dos recursos vindos de doações, enquanto o restante é proveniente do Fundo Municipal do Idoso.

A equipe de voluntários já está trabalhando na organização do evento. No cardápio, pratos como lasanha, rondelli e cannelloni serão servidos das 20h às 22h, e a noite seguirá com música e dança. O evento será rolha livre — os convidados poderão levar sua própria garrafa de vinho — e também haverá venda de bebidas no local.

Os ingressos custam R$ 60 por pessoa, com entrada gratuita para crianças de até 7 anos. Os convites são limitados e podem ser adquiridos diretamente no Asilo, localizado na Rua José Nogueira Vieira, 1900 – Bairro Tiradentes, ou pelos telefones (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626 (WhatsApp).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação - Assessoria / Câmara dos Deputados
Política
Câmara reage à adultização e aprova lei de proteção digital para menores
Ministro Alexandre de Moraes
Brasil
STF suspende processos que discutem provas obtidas do Coaf sem aval judicial
Arauco anuncia investimento histórico de US$ 2,2 bilhões na fábrica de celulose em MS
Geral
Arauco anuncia investimento histórico de US$ 2,2 bilhões na fábrica de celulose em MS
Fórum de Campo Grande
Justiça
TJ cria novas varas para agilizar processos em Campo Grande, Paranaíba e Iguatemi
Osmar Domingues Jeronymo -
Justiça
Conselheiro do TCE-MS investigado reassume cargo após decisão do STF
Operação começou nesta segunda-feira
Justiça
STF decide que guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial
Arma que teria sido usada no crime foi apreendida pelo BPChoque -
Justiça
Homem que matou esposa com tiro na cabeça na Capital pega 37 anos de prisão
Casa onde o crime aconteceu
Justiça
Acusado de matar, queimar e jogar corpo da esposa em poço é julgado na Capital
Rodovia Rio Grande do Norte
Geral
Fiscalização eletrônica volta às rodovias federais após decisão judicial
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/8/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/8/2025

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval