Asilo São João Bosco promove Noite de Massas para arrecadar fundos

Com o objetivo de ampliar as formas de arrecadação e garantir a continuidade dos cuidados oferecidos a cerca de 90 idosos, o Asilo São João Bosco realiza, no dia 6 de setembro, sua tradicional Noite de Massas. O evento beneficente contará com buffet livre de massas e jantar dançante, com toda a renda revertida para melhorias na infraestrutura da instituição.

A presidente do Asilo, Isislene Magalhães, destaca a importância da participação da comunidade. “Eventos como esse são essenciais para garantir a sustentabilidade da nossa missão. Além de contribuir financeiramente, é uma forma de unir a sociedade em torno de uma causa nobre. Toda ajuda conta”, afirma.

Segundo Isislene, a instituição depende em grande parte do apoio da população, com 70% dos recursos vindos de doações, enquanto o restante é proveniente do Fundo Municipal do Idoso.

A equipe de voluntários já está trabalhando na organização do evento. No cardápio, pratos como lasanha, rondelli e cannelloni serão servidos das 20h às 22h, e a noite seguirá com música e dança. O evento será rolha livre — os convidados poderão levar sua própria garrafa de vinho — e também haverá venda de bebidas no local.

Os ingressos custam R$ 60 por pessoa, com entrada gratuita para crianças de até 7 anos. Os convites são limitados e podem ser adquiridos diretamente no Asilo, localizado na Rua José Nogueira Vieira, 1900 – Bairro Tiradentes, ou pelos telefones (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626 (WhatsApp).

