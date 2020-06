Asilos da capital recebem doações da Campanha do Agasalho do TJMS

O Asilo São João Bosco e o grupo Sarau Raízes que faz assistência a famílias em situação de vulnerabilidade recebem do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), através da Campanha do Agasalho 2020, kits contendo cobertor, máscara e álcool em gel, além das cestas básicas para as famílias carentes.

Nas duas entregas, houve a presença da apoiadora dos projetos do Pacijus, Célia Leandro, esposa do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro. A campanha foi prorrogada até 30 de julho.

Na entrega do Grupo de idosos Sarau Raízes, os kits e as cestas básicas foram destinadas para músicos que estão sem renda, durante a pandemia de Covid-19, e para famílias em situação de vulnerabilidade da região do Bairro Estrela do Sul.

Segundo a representante do Sarau Raízes, Ilza Feitosa Nogueira, o grupo tem como objetivo trazer bem-estar para os músicos da terceira idade. “Nossa entidade cuida do músico através da música e fomos agraciados com os kits de cobertores que destinamos às famílias, além das 10 cestas básicas para os músicos, que estão em situação de risco social, neste isolamento social. O Tribunal de Justiça, por meio do Pacijus, nos ajudou a ajudar. Muito obrigada”, disse Ilza.

Este ano, mais de 2 mil pessoas serão atendidas na Capital e em 26 cidades do interior.

A população pode doar agasalhos e cobertores novos, cestas básicas, álcool em gel ou ainda depositar, a partir de R$ 20, isto mesmo, apenas vinte reais, por depósito bancário ou transferência para a conta do Pacijus/Amamsul no banco Sicredi: Agência 0911 e Conta corrente 56741-4. O CNPJ é 03978517/0001-48.

As doações de produtos, roupas e cobertores novos devem ser entregues na portaria do Tribunal de Justiça, no Parque dos Poderes, na Capital.

“A cada entrega que realizamos, nos diversos bairros e comunidades de Campo Grande, constatamos que mais famílias precisam de cestas básicas, dos cobertores e máscaras. A única forma de fortalecermos estas famílias, que estão desamparadas neste momento de pandemia do coronavírus, é contarmos com a solidariedade das pessoas para doar”, disse Célia Leandro, apoiadora dos projetos do Pacijus e esposa do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro.

Para ter acesso a todas as informações da Campanha do Agasalho 2020, basta acessar o site www.tjms.jus.br/pacijus .

Deixe seu Comentário

Leia Também