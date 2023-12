Assembleia abre festas natalinas

Servidores, deputados e visitantes prestigiaram na terça-feira (13), a abertura oficial das comemorações natalinas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com interpretações do coral da Casa de Leis em sua 19ª Cantata de Natal.

"Minha mensagem é uma mensagem de otimismo, de fé, esperança. Sabemos que as dificuldades existem, mas vamos superando cada um dentro de seu limite, com apoio da família e com a força espiritual. Que possamos nos fortalecer uns nos outros, tendo Deus como referência”, disse o deputado Gerson Claro (PP), presidente da Casa de Leis ao iniciar o evento.

A Cantata teve início com a chegada do Papai Noel, que adocicou a noite distribuindo balas aos participantes. Também houve um espetáculo focado na inclusão: a turma do curso de Libras, promovido pela Escola do Legislativo, apresentou a música “Trem do Pantanal”, muito conhecida na voz de Almir Sater. E o Coral da ALEMS acalentou os ouvidos e os corações dos participantes com outras três canções: “A Fraternidade do Natal”, “Hallelujah” e “Marcas do que se foi”.



Um show pirotécnico, foi uma das últimas atrações da Cantata. Na parte final do evento, os deputados e visitantes escreveram mensagens em cartões, afixados na árvore natalina, que ilumina a frente da Casa de Leis.

