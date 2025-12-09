Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Geral

Assembleia alcança 89% e mantém Selo Ouro no Radar da Transparência

A avaliação da Atricon consolida a Casa entre as mais transparentes do país

09 dezembro 2025 - 10h52Sarah Chaves, com Alems    atualizado em 09/12/2025 às 11h10
Deputados Gerson Claro e Paulo CorrêaDeputados Gerson Claro e Paulo Corrêa   (Wagner Guimarães)

Com índice de 89,09%, muito acima da média estadual de 60,68% e da média nacional de 66,60%, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conquistou novamente o Selo Ouro no Radar da Transparência Pública, premiação nacional organizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), por meio do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

Este é o segundo ano consecutivo em que o Parlamento sul-mato-grossense recebe o certificado de padrão elevado de transparência.

O resultado leva em conta critérios como a disponibilização de dados institucionais no Portal da ALEMS e nas redes sociais oficiais da Casa, que tiveram nota máxima (100%). Entre os Poderes estaduais, a ALEMS manteve-se em segundo lugar, atrás do Executivo (nível Diamante) e à frente do Judiciário (nível Elevado). A Assembleia também segue entre as sete casas legislativas do Estado reconhecidas com o Selo Ouro.

Durante a sessão plenária, o presidente Gerson Claro (PP) destacou o impacto da conquista e reconheceu o trabalho dos servidores. “A ALEMS passa a ser dos principais órgãos públicos em transparência e receber esse Selo novamente é uma honra para nós poder viver esse momento. Que possamos continuar nesse ritmo de trabalho”, afirmou.

O 1º secretário, deputado Paulo Corrêa (PSDB), também celebrou a premiação. “Quero também parabenizar o esforço coletivo dos funcionários, deputados e deputadas dessa Casa por essa conquista”, disse. Quando a atual Mesa Diretora assumiu, em 2022, a ALEMS ocupava a 17ª posição no ranking nacional; agora está em 11º lugar.

A cerimônia de entrega ocorreu na tarde de quinta-feira (4), em Florianópolis (SC). A ALEMS foi representada pelo secretário Jurídico e Legislativo, Gustavo Giacchini.

A ALEMS evoluiu do nível Básico em 2022 para o Elevado em 2023, alcançando o Selo Ouro em 2024 e repetindo o desempenho em 2025. O ranking é resultado de ação conjunta da Atricon, Tribunais de Contas, Instituto Rui Barbosa (IRB), Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), Abracom e Conaci.

 

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Geral
Sorteio da Powerball chega a R$ 5 bilhões após rodada sem vencedores
Vídeo: Encontro com Frei Gilson emociona família que acompanha o sacerdote há anos
Geral
Vídeo: Encontro com Frei Gilson emociona família que acompanha o sacerdote há anos
Hugo e Rubia
Interior
Juíza mantém Rúbia presa por assassinato de jogador em Sete Quedas
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Materiais apreendido -
Polícia
Homem chora e admite trabalhar no "disk droga" ao ser preso pela PM em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/12/2025
Secretária de Fazenda participou da prova de 10 km
Geral
Apareceu! Secretária de Fazenda é flagrada em corrida de Bonito durante atestado médico
Dia da Justiça: TJMS reafirma compromisso com serviços judiciários modernos e acessíveis
Justiça
Dia da Justiça: TJMS reafirma compromisso com serviços judiciários modernos e acessíveis
Atheyde Nery
Geral
Athayde Nery assume cargo na Casa Civil
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Justiça
Quebra de sigilo médico é reconhecida e acusada de aborto escapa de júri popular em MS

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade