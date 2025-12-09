Assembleia alcança 89% e mantém Selo Ouro no Radar da Transparência

Com índice de 89,09%, muito acima da média estadual de 60,68% e da média nacional de 66,60%, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conquistou novamente o Selo Ouro no Radar da Transparência Pública, premiação nacional organizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), por meio do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

Este é o segundo ano consecutivo em que o Parlamento sul-mato-grossense recebe o certificado de padrão elevado de transparência.

O resultado leva em conta critérios como a disponibilização de dados institucionais no Portal da ALEMS e nas redes sociais oficiais da Casa, que tiveram nota máxima (100%). Entre os Poderes estaduais, a ALEMS manteve-se em segundo lugar, atrás do Executivo (nível Diamante) e à frente do Judiciário (nível Elevado). A Assembleia também segue entre as sete casas legislativas do Estado reconhecidas com o Selo Ouro.

Durante a sessão plenária, o presidente Gerson Claro (PP) destacou o impacto da conquista e reconheceu o trabalho dos servidores. “A ALEMS passa a ser dos principais órgãos públicos em transparência e receber esse Selo novamente é uma honra para nós poder viver esse momento. Que possamos continuar nesse ritmo de trabalho”, afirmou.

O 1º secretário, deputado Paulo Corrêa (PSDB), também celebrou a premiação. “Quero também parabenizar o esforço coletivo dos funcionários, deputados e deputadas dessa Casa por essa conquista”, disse. Quando a atual Mesa Diretora assumiu, em 2022, a ALEMS ocupava a 17ª posição no ranking nacional; agora está em 11º lugar.

A cerimônia de entrega ocorreu na tarde de quinta-feira (4), em Florianópolis (SC). A ALEMS foi representada pelo secretário Jurídico e Legislativo, Gustavo Giacchini.

A ALEMS evoluiu do nível Básico em 2022 para o Elevado em 2023, alcançando o Selo Ouro em 2024 e repetindo o desempenho em 2025. O ranking é resultado de ação conjunta da Atricon, Tribunais de Contas, Instituto Rui Barbosa (IRB), Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), Abracom e Conaci.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também