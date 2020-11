Assembleia confirma morte de Onevan

O deputado estadual e também candidato a prefeito da cidade de Navirai, Onevan de Matos (PSDB), morreu na tarde desta sexta-feira (13), em São Paulo onde estava internado tratando do novo coronavirus.

A informação foi confirmada ao JD1 Notícias pelo presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa. Matos havia sido internado no mês de setembro com diagnóstico de coronavírus, mas teve alta médica dia 24 após apresentar melhora significativa, mas oito dias depois, seu quadro clínico se agravou e ele precisou ser internado novamente.

No final do mês passado, o parlamentar chegou a superar a doença, porém precisou ser transferido para São Paulo para concluir o tratamento. O deputado estava internado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, onde não resistiu e morreu, aos 77 anos. Ainda não ha informações sobre o velório.

Com a morte do parlamentar, quem assume na Assembleia é a ex-deputada Mara Caseiro.

