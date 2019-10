Assembleia homenageia desembargadores de MS

Da redação, com informações da assessoria

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) homenageia nesta terça-feira (22)

desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A homenagem

acontece a partir das 19:30 no Plenário Júlio Maia.

A honraria, proposta pelo deputado e presidente da Casa de Leis Paulo Corrêa (PSDB),

será entregue a 63 desembargadores e durante o evento haverá também homenagens

póstumas a alguns magistrados que serão representados por familiares.

O evento faz parte da comemoração dos 40 anos da Assembleia Legislativa e está prevista

na resolução 61/2019, que instituiu o diploma de honra ao mérito aos desembargadores

pelo serviços prestados nos 40 anos de existência da Assembleia.

O evento é aberto ao público e imprensa. A Assembleia está localizada na Avenida

Desembargador José Nunes da Cunha.

