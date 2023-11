Assembleia Legislativa arrecadará brinquedos na campanha Caixa Encantada

Para dar um colorido à vida de crianças em situação de vulnerabilidade, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) faz parte da campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal. A campanha foi oficializada na segunda-feira (30/11), pela primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha,

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), e a esposa Kátia Claro receberam a primeira-dama Mônica Riedel, e a secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Nardes. "Hoje, com a entrega dos brinquedos arrecadados na corrida, marcamos o início deste projeto, que envolve toda a sociedade. Levar alegria, acalento e carinho faz bem às crianças e também para nossa alma. Os deputados, gabinetes e servidores terão participação importante nesta campanha”, destacou Gerson

O ato de solidariedade teve início na Corrida dos Poderes, com a doação de 2.500 itens, e vai até o dia 10 de dezembro.

Segundo Mônica Riedel, a campanha envolve mais de 300 instituições e o objetivo será ultrapassar o número arrecadado ano passado, que foi 26 mil brinquedos. “A campanha é do servidor público. Quando chega essa época do ano, as crianças são bombardeadas com informações e nem sempre as famílias têm condições de comprarem brinquedos. Nossa intenção é tornar o Natal delas mais feliz”, disse a primeira-dama.

A população poderá fazer suas doações até dia 10 de dezembro, em qualquer secretaria, delegacia, no Hospital Regional, no Procon, ou qualquer órgão público do estado.

