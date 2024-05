Assembleia Legislativa celebra Missa do Divino Espírito Santo na segunda-feira

Proposição do deputado estadual Junior Mochi (MDB), a Missa do Divino Espírito Santo acontece na próxima segunda-feira (3), a partir das 8h30 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A missa será celebrada por Dom Dimas Lara Barbosa, Arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, e pelo Padre Sérgio Marcon, da Catedral São José de Coxim.

Juntamente ao ato religioso, uma ação de solidariedade será realizada em prol das famílias gaúchas atingidas pelas recentes enchentes. Itens de higiene pessoal, água e alimentos não perecíveis serão coletados e posteriormente enviados ao Rio Grande do Sul.

Após a missa, os tradicionais foliões da Festa do Divino Espírito Santo percorrerão secretarias e gabinetes do Legislativo Estadual no momento denominado Giro da Bandeira, para levar as bênçãos do Divino aos servidores.

A celebração traz reflexões acerca dos sete dons do Espírito Santo (sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus) e integra a programação da Festa do Divino Espírito Santo na capital.

Em Coxim, a festa acontece em julho e alcança a sua 129ª edição. Em Campo Grande, os coxinenses realizam a 27ª edição da manifestação católica de 3 a 9 de junho. A comissão organizadora, composta pelos festeiros (Festeiro Mor, Capitão do Mastro e o Alferes da Bandeira), iniciam os preparativos da Festa com a saída da Bandeira no mês de maio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também