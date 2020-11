Assessor de Nelsinho realiza cirurgia em joelho que sofreu fratura exposta

Após grave acidente em uma rodovia a cerca de 100 quilômetros de Santa Rita do Pardo, Bruno Lemes Sunokozawa, de 33 anos, realiza na manhã desta quinta-feira (19) uma cirurgia ortopédica devido a fratura exposta no joelho, segundo assessoria da Santa Casa.

Ainda conforme assessoria da Santa Casa, o assessor do senador Nelsinho Trad deu entrada no Hospital hoje às 00h38 consciente e orientado, se queixando de dores nas mãos e tórax, além da fratura exposta. Ele realizou exames neurológicos e ortopédicos.

De acordo com seu pai, Lucio Flavio Sunakozawa, acompanhante de Bruno sofreu apenas algumas escoriações, apesar de ter sido levada para Santa Casa.

Acidente:

O acidente aconteceu por volta das 19h40 dessa quarta-feira, quando a camionete que Bruno estava colidiu de frente com um caminhão no quilômetro 138 da rodovia MS-040. Os primeiros socorros foram prestados pelo médico plantonista do hospital do município de Santa Rita do Pardo. O motorista do caminhão não se feriu.

Até o fechamento desta matéria, não tivemos mais informações sobre o caso da acompanhante de Bruno.

