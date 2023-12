Assessores detidos na Operação Successione perdem cargos na Alems

Saiba Mais Justiça Policiais amanhecem em residencial de luxo durante operação em Campo Grande

Nesta quinta-feira (07), o Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) publicou a exoneração de três assessores do deputado Neno Razuk (PL). Manoel José Ribeiro, Gilberto Luiz dos Santos e Diego Souza Nunes que foram detidos durante a Operação Successione, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) na última terça-feira (5).

A operação resultou no cumprimento de 10 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande e Ponta Porã. Além dos assessores do deputado, o GAECO mirou o parlamentar Neno Razuk (busca e apreensão), quatro assessores parlamentares, incluindo dois policiais militares da reserva, e outras oito pessoas ligadas à suposta organização criminosa.

O objetivo da ação, conduzida em colaboração com o apoio do Garras, é combater uma suposta organização criminosa envolvida em roubos praticados com o uso de armas de fogo. Segundo as investigações, os crimes estavam relacionados à disputa pelo monopólio do jogo do bicho.

