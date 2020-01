Assista o momento em que sertanejo Victor agride ex-mulher

Priscilla Porangaba, com informações do Gazeta do Povo

O programa Domingo Espetacular, da TV Record, exibiu nesse domingo (12) um vídeo que mostra o cantor sertanejo Victor Chaves, da dupla Victor e Leo, agredindo a ex-mulher, a empresária Poliana Bagatini, o caso ocorreu em fevereiro de 2017.

As imagens reproduzidas são de câmeras de segurança do prédio onde o casal morava em Belo Horizonte. No dia da agressão, Poliana estava grávida de quatro meses do segundo filho.

A briga aconteceu em um prédio na capital mineira, onde Victor e Poliana viviam. Como vizinha, o casal tinha a mãe do sertanejo, que morava no apartamento de baixo ao do casal. Poliana e a sogra, Marisa, não se davam bem.

A sogra participava do dia a dia da filha do casal, o estaria incomodando Poliana. Chateada com a intromissão de Marisa, Poliana teria descido até o apartamento e uma discussão começou. A irmã do sertanejo, Paula Chaves, também se envolveu na briga.

A troca de hostilidades dá lugar a uma confusão generalizada no elevador do prédio e envolve Victor, Poliana e Paula, irmã do sertanejo, e até o porteiro, que recebeu um pedido de ajuda, pela câmera de segurança, da ex-mulher do cantor.

No momento de toda a confusão, Victor puxa Poliana, tirando ela a força do elevador, e fez com que ela caísse no chão. Neste momento, o cantor, deu um chute na ex-mulher que estava caída.

O exame de corpo de delito de Poliana, feito depois da confusão, deu negativo. Por isso, Victor não foi indiciado por crime de lesão corporal e, sim, por "vias de fato", que é uma contravenção penal, atos agressivos que não deixam marcas ou sequelas no corpo das vítimas.

Atualmente Poliana vive em Campinas, no interior de São Paulo. Por telefone, Victor, que interrompeu a carreira há um ano e meio, disse ao Domingo Espetacular estar com a consciência tranquila.

Em nota, afirmou: “desde o início do processo, arquei com os ônus de manter silêncio para preservar minha família. Diante disso, prefiro nada comentar."

Imagens mostram agressão de cantor sertanejo Victor contra a ex-mulher #FalaBrasil pic.twitter.com/WpQgfFGcJ1 — Fala Brasil (@fala_brasil) 13 de janeiro de 2020

