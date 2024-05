Assistentes educacionais inclusivos aprovados em processo seletivo são convocados

Foi divulgado o resultado final e convocação dos assistentes educacionais inclusivos aprovados em processo seletivo, para orientação sobre o documento a ser apresentado e posse do cargo.

O processo seletivo é para formação de Cadastro de Reserva (CR), para substituir vacâncias centros de educação infantil e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Campo Grande.

Foram convocados 234 candidatos em ampla concorrência e também nas cotas para se apresentarem no dia 20 de maio, próxima segunda-feira, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na SEMED, para receberem orientação acerca do documento a ser apresentado para posse.

Confira o edital a partir da página 4, através do link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MjM2In0%3D.pdf

