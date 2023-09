Assistentes, psicólogos e motoristas de ambulância são convocados na Capital

Os candidatos aprovados em processo seletivos para contratação temporária de assistentes sociais, psicólogos e motoristas de ambulância estão sendo convocados por meio das secretarias de Gestão e de Saúde da Prefeitura de Campo Grande.

Os editais foram publicados na edição desta segunda-feira (25) do Diário Oficial do município (Diogrande).

Estão sendo convocados dois candidatos inscritos no processo para assistente social, dois psicólogos e dois motoristas de ambulância.

Estes profissionais poderão atuar nas unidades em regime temporário nas unidades e serviços da Rede Municipal de Saúde, bem como nos setores administrativos.

Os candidatos deverão comparecer na Secretaria Municipal de Gestão (Seges), conforme relação nominal, endereço, data e horário especificados nos editais, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

