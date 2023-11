Associação da Capital realiza o 1º Fórum da Comunicação para tratar desinformação

Buscando abrir caminhos para o combate à desinformação, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de MS (AERMS), realiza no dia 24 de novembro, o 1º Fórum MIDIACOM-MS: “Impactos da desinformação e consumo de mídia em MS”.

O evento será aberto ao público em geral, e tem início às 19h, com abertura oficial feita pelo presidente da AERMS, Antonio Alves (Tunico), acompanhado pelo Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) Flávio Lara Resende, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Para o presidente da AERMS, Tunico, o objetivo principal deste 1o fórum MidiaCom é debater sobre dois temas conflitantes - os impactos da desinformação e a comunicação publicitária assertiva.

“Primeiro vamos abordar sobre uma comunicação baseada na desinformação, algo que prejudica toda a sociedade, nós vamos trazer dados e fatos do tanto que é prejudicial ter uma comunicação de desinformação, uma comunicação estruturada para manipular a sociedade. Por outro lado, nós vamos trazer dados de pesquisa pra ajudar o mercado publicitário a fazer uma comunicação publicitária assertiva”, ressaltou.

A primeira palestra, com início às 19h30, contará com a presença do presidente da ANJ - Associação Nacional de Jornais, Marcelo Rech. Com o tema “Os impactos da desinformação”. nNa sequência, a palestra “Rádio e TV na era digital”, conduzida por André Dias, vice-presidente do MIDIACOM do Rio de Janeiro.

E para finalizar, a SECOM/MS apresentará um panorama abrangente sobre os hábitos de consumo de mídia do sul-mato-grossense. A apresentação abordará as preferências de mídia, meios e plataformas mais utilizadas e as mudanças ao longo do tempo, oferecendo uma visão aprofundada do cenário midiático local.

A inscrição é gratuita e pode ser feita por este link.

Deixe seu Comentário

Leia Também