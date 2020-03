AssociaÃ§Ã£o pede isenÃ§Ã£o de IPVA para motoristas de aplicativos

A União dos Motoristas de Aplicativos de Campo Grande (UMA), protocolou nesta segunda-feira (30), um pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) aos motoristas de aplicativos.

No documento encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja, a associação ressalta que, devido a pandemia do novo coronavírus, os motoristas foram afetados de maneira direta. O pedido principal é a isenção de 100% do IPVA 2020, caso não seja atendido, a UMA já emenda um novo pedido de desconto de 50% no valor do imposto. “Esta medida ajudaria significamente a categoria para que ela possa se restabelecer”, consta no documento.

A associação ainda pede que sejam pausadas as parcelas referentes aos meses de março, abril, maio e junho, sem acréscimo de juros, até que o requerimento seja analisado e atendido.

