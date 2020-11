Associação repudia agressão em delegacia

A Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul (AMDEFMS) emitiu nota de repúdio contra o caso de agressão a uma mulher de 44 anos, em delegacia de Bonito, ocorrida em setembro. O vídeo veio a público nesta semana e mostra a vítima, algemada, sendo espancada por um tenente da Polícia Militar.

Na nota, a presidente da associação, Mirella Baratolle, ressalta que “um agente público que deveria zelar pela segurança das pessoas teve atitude de extrema violência”. Afirma ainda que nada justifica a agressão e pede a punição do policial, conforme manda a lei. Leia a nota na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO

A AMDEFMS (Associação de Mulheres com Deficiência de MS), organização da sociedade civil, tomou conhecimento por meio da divulgação de um vídeo, no dia 22 de novembro, quando a mãe de uma menina com autismo, mesmo algemada, foi violentamente espancada pelo 2º Tenente e Comandante da Polícia Militar. O fato ocorreu no dia 26 de setembro de 2020, na cidade de Bonito- MS, conforme reportagens.

Diante disso, vimos a PÚBLICO REPUDIAR e manifestar a nossa INDIGNAÇÃO com o caso. Um agente PÚBLICO, cujo provimentos são provenientes dos cofres PÚBLICOS e que deveria ZELAR pela SEGURANÇA das pessoas, teve atitude de EXTREMA VIOLÊNCIA. A VÍTIMA estava ALGEMADA!

A AMDEFMS expressa SOLIDARIEDADE à vítima e sua família e REAFIRMA a DEFESA do DIREITO dos (as) cuidadores (as) das pessoas com deficiência, que em sua maioria, são mulheres, pessoas submetidas cotidianamente a alto grau de estresse e que necessitam atenção especial da SOCIEDADE e ÓRGÃOS PÚBLICOS. Mulheres que têm direito aos cuidados, a serem respeitadas e terem prioridade de atendimento, em qualquer ambiente.

Nada justifica a agressão. Reafirmamos a necessidade de que o agressor seja punido de acordo com a lei, e que a situação não seja banalizada como mais uma para dados estatísticos. A AMDEFMS defende também a urgência da capacitação dos agentes de segurança, para que sejam melhor preparados e, também, empresários e trabalhadores (as) da rede de turismo para que sejam qualificados profissionalmente - psicologicamente - para contornarem conflitos e respeitarem as prioridades, conforme preconiza a Constituição Federal. E esperamos que a mãe e a filha tenham acompanhamento adequado por parte de equipe de profissionais multidisciplinares da Prefeitura Municipal de Bonito.

A AMDEFMS realiza atendimento, a defesa e a garantia de direitos sociais para mulheres com deficiência e familiares.

Promove o protagonismo das mulheres com deficiência, bem como, das meninas adolescentes, jovens com deficiência e suas mães, idosas com deficiência. A AMDEFMS busca o FIM DAS DESIGUALDADES SOCIAIS e realiza ações voltadas ao combate da discriminação as mulheres em situações de violência.

Campo Grande, 24 de novembro de 2020.



Mirella Ballatore

Presidente da AMDEFMS

