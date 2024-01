Asteroide passará perto da Terra neste sábado; veja como assistir

O asteroide recém-descoberto 2024 BJ, detectado por astrônomos em 17 de janeiro, irá fazer sua aproximação máxima com a Terra neste sábado (27), ficando a uma distância menor que média entre o nosso planeta e a Lua.

Medindo 37 metros, ele passará próximo da Terra de forma segura, ou seja, não tem risco de colisão com o planeta. Segundo o Virtual Telescope, o asteroide “não apresenta riscos”.

Antes de sua aproximação com o nosso planeta, ele passará por perto da Lua, por volta das 6h (horário de Mato Grosso do Sul), passando em seguida perto da Terra, a uma velocidade estimada de 22.850 km/h.

Você pode acompanhar a aproximação do asteroide em tempo real, a partir das 13h (horário de MS), através de transmissão ao vivo no canal do Virtual Telescope.

