Asteroide potencialmente perigoso passa perto da Terra neste domingo

O asteroide (488453) 1994 XD irá passar “raspando” da Terra neste domingo (11), porém, apesar de estar a uma distância relativamente próxima do nosso planeta, pelo menos em termos astronômicos, a rocha ficará a 3,1 milhões de quilômetros do nosso planeta.

Segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA, na sigla em inglês), o asteroide mede cerca de 450 m de diâmetro e faz parte de um sistema binário, que é formado por dois objetos orbitando um centro de massa comum. O “parceiro” da rocha foi descoberto em 2005.

Como sua órbita leva o asteroide para menos de 0,05 unidades astronômicas da Terra e ele tem mais de 200 metros de diâmetro, o objeto é considerado potencialmente perigoso, já que tem uma chance, mesmo que mínima, de se chocar com o nosso planeta no futuro.

