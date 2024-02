Asteroide "potencialmente perigoso" se aproxima da Terra

O asteroide 2088 OS7, medindo aproximadamente 271 metros de diâmetro e classificado como “potencialmente perigoso” pela NASA, se aproximará da Terra nesta sexta-feira (2), ficando a uma distância de aproximadamente 2,8 milhões de quilômetros do planeta.

Apesar do tamanho e classificação do objeto, a NASA explica que não existe um risco de colisão com a Terra. A classificação de “potencialmente perigoso” é dada devido ao seu tamanho, que ultrapassa os 140 metros.

Segundo Minjae Kim, investigador do Departamento de Física da Universidade de Warwick, o próximo objeto desse tipo que passará próximo da Terra será o 99942 Apophis, em 14 de abril de 2029.

