Asteroide que tinha chances de atingir a Terra agora pode se chocar com a Lua

O asteroide 2024 YR4, que durante algumas semanas virou assunto mundial, devido ao medo de uma colisão com a Terra, agora tem quase 4% de probabilidades de atingir a Lua, apontaram novas análises de dados do telescópio espacial James Webb.

As observações apontam que o asteroide tenha cerca de 60 metros e capacidade para destruir uma cidade, caso atinja nosso planeta, possibilidade que foi descartada após uma série de observações posteriores. Em dado momento, as chances de o objeto atingir a Terra já foi “alta”, de 3,1%.

Segundo a Nasa, a agência espacial dos EstadosUnidos, as novas análises do telescópio James Webb mostram que a probabilidade de um impacto com a Lua agora é de 3,8%. Além disso, as lentes do equipamento também ajudaram os cientistas a terem uma noção do tamanho do asteroide, que inicialmente era estimado entre 40 e 90 metros.

Com as novas informações, cientistas acreditam que a rocha espacial meça entre 53 e 67 metros, aproximadamente um prédio de 15 andares.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também