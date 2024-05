Atacadista abre vagas de trabalho em Campo Grande e Dourados

O Assaí Atacadista oferta mais de 2 mil vagas em todo Brasil e está com 98 oportunidades para compor as equipes de seu atual parque de lojas em Campo Grande e Dourados.

Para a participação, os(as) candidatos(as) devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio Completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).

Para Campo Grande os cargos efetivos são para auxiliar de açougue, auxiliar de cozinha refeitório I e II, chefe de seção I para mercearia, perecíveis e chefe de atendimento, empacotador, operador de caixa, operador de loja, além das vagas para aprendizes em operador de caixa, atendente de loja e atendente de cafeteria.

Em Dourados há vaga para chefe de RH, operador de loja/depósito, operador de caixa, auxiliar de açougue e operador de loja perecíveis e Pleno.

Os interessados devem se inscrever diretamente no banco de talentos da região, pelo link: https://assai.gupy.io/ . Para o cadastro, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e contar com um endereço de e-mail atualizado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também