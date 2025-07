Atacadista realizará contratação de mais de 180 novos funcionários na Capital

Com oportunidades em diversas funções, o Assaí Atacadista, oferta mais de 180 vagas de emprego abertas para atuação nas cinco lojas da rede localizadas em Campo Grande. Através da Fundação Social do Trabalho (Funsat), o atacadista realizará uma ação para a contração de novos colaboradores.

O recrutamento ocorrerá na próxima terça-feira (29), das 8h às 13h, na unidade Assaí Acrissul, na Avenida Fábio Zahran, 7.919, no Jardim América.

As oportunidades são para operador(a) de caixa, operador(a) de loja, vendedor(a) de cartão, atendente de cafeteria e padaria, açougueiro e auxiliar de açougue. Todas as posições são elegíveis a pessoas com deficiência.

As pessoas interessadas devem comparecer ao local com documento de identificação com foto. Todas as vagas são destinadas a maiores de 18 anos. Também é possível se inscrever previamente pelo site: https://assai.gupy.io/jobs/2993534 ou pelo WhatsApp, no número: (67) 9910-4744.

O Assaí oferece benefícios que inclui assistência médica e odontológica para o(a) colaborador(a) e seus (as) dependentes legais, refeição no local de trabalho, desconto nas lojas, vale-compras, além de investir continuamente no desenvolvimento profissional dos(as) seus(suas) colaboradores(as), com planos estruturados de carreira e oportunidades reais de crescimento em todo o país.

