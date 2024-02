Atacadista está com mais de 50 vagas para contratação imediata na Capital

Com oportunidades de ampla concorrência e elegíveis para pessoas com deficiência, o Assaí Atacadista realiza processo seletivo para mais de 50 vagas para compor as equipes nas lojas de Campo Grande.



Os interessados podem entregar o currículo pessoalmente e já participar do processo seletivo diretamente nas lojas do Assaí Atacadista em Campo Grande. Ao chegar à loja, basta o procurar o RH, no balcão de informações.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, exceto na unidade da Gunter Hans, onde o processo seletivo acontece apenas às quartas-feiras, das 9h às 14h. Os currículos podem ser entregues diretamente nas lojas até o dia 29 de fevereiro. Outra opção é se inscrever diretamente no banco de talentos da região, pelo link: https://assai.gupy.io/jobs/2993534 .

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio Completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).



Confira os endereços das lojas do Assaí Atacadista em Campo Grande:



Assaí Coronel Antonino - Avenida Consul Assaf Trad, S/N. PARTE 1 - Mata do Jacinto;

Assaí Acrissul - Avenida Fábio Zahran 7.919 - Jardim América;

Assaí Campo Grande Aeroporto - Avenida Duque de Caxias, 3200 - Santo Antônio;

Assaí Campo Grande Joaquim Murtinho - Rua Joaquim Murtinho, 3167,- Tiradentes;

Assaí Gunter Hans - Avenida Marechal Deodoro, 5682 - Coophavila II.

