Atacadista vai sortear R$ 1 milhão e mais de 40 air fryers por dia; saiba como

O Fort Atacadista deu início à promoção nacional “Cliente Milionário Fort Atacadista”, que vai premiar consumidores com milhares de prêmios diários e uma grande premiação em dinheiro.

A campanha teve início no dia 27 de junho e seguirá até 31 de agosto de 2025, válida para todas as lojas da rede no Brasil e também para compras feitas pelo Delivery Fort.

Durante o período promocional, os clientes concorrem a mais de 40 air fryers por dia, somando 2.795 fritadeiras elétricas ao longo da ação. Ao final da campanha, será sorteado um prêmio especial de R$ 1 milhão em dinheiro.

Para participar, o consumidor deve informar o seu CPF no caixa no momento da compra e realizar um único cadastro no site oficial da promoção. Após esse cadastro, todas as compras realizadas com o CPF passam a ser contabilizadas automaticamente.

A cada R$ 100 em compras, o participante recebe um número da sorte. Compras que incluam produtos das marcas patrocinadoras garantem números extras, e quem pagar com o cartão VuonCard tem direito ao dobro de números, aumentando suas chances.

A lista completa de marcas aceleradoras, bem como o regulamento da promoção, está disponível no site oficial.

