Até a Coca-Cola? Trump pede alteração na receita da bebida nos E.U.A

A Coca-Cola teria concordado em usar açúcar de cana para adoçar suas bebidas vendidas nos Estados Unidos no lugar do usual xarope de milho, informou o presidente norte-americano, Donald Trump que toma regularmente Diet Coke. Ele mandou instalar, inclusive, um botão na mesa dele no Salão Oval da Casa Branca para solicitar que o refrigerante seja servido.

Em países como México, Reino Unido, Austrália e Brasil, a Coca-Cola já usa açúcar de cana. "Tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana de verdade na Coca nos Estados Unidos, e eles concordaram em fazer isso", escreveu Trump nas redes sociais. "Gostaria de agradecer a todos aqueles em posição de autoridade na Coca-Cola."



Um porta-voz da Coca-Cola disse que eles "agradeciam o entusiasmo do presidente Trump", e que "mais detalhes sobre novas ofertas inovadoras em nossa linha de produtos Coca-Cola serão compartilhados em breve".



Em abril, o CEO da Coca-Cola, James Quincey, afirmou que estava avançando na redução do açúcar nas bebidas. Ele afirmou que a empresa sediada em Atlanta "fez isso mudando as receitas, assim como usando nossos recursos globais de marketing e rede de distribuição para aumentar a conscientização e o interesse em nosso portfólio em constante expansão".



A mudança não é bem vista por agricultores de milho americanos.



John Bode, presidente e CEO Associação de Refinadores de Milho, disse em um comunicado: "Substituir o xarope de milho com alto teor de frutose por açúcar de cana custaria milhares de empregos americanos na fabricação de alimentos, reduziria a renda agrícola e aumentaria as importações de açúcar estrangeiro, tudo isso sem nenhum benefício nutricional".







