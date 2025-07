Atenção: Anel viário passa por obras de restauração com asfalto modificado na Capital

Os serviços de restauração no anel viário da BR-163 em Campo Grande, entre os quilômetros 468 e 484 continuam nesta quinta-feira (3).

As intervenções utilizam a técnica de microfresagem seguida da aplicação de Tratamento Superficial Duplo (TSD), com asfalto modificado por borracha. A solução proporciona mais aderência ao pavimento, maior durabilidade da pista e melhora a segurança dos motoristas.

Os motoristas devem redobrar a atenção na aproximação de trechos em obras e atentando para a presença de operários nas imediações da pista.

Os trabalhadores operam em períodos de menor fluxo de veículos – das 9h às 16h e das 20h às 4h. Quem for passar pelo local também pode acompanhar a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também