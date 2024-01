Atenção: BR-163 tem série de interdições para obras em MS; confira

Se você pretende pegar a estrada ainda hoje (9), vale conferir quais são os trechos em obras nas rodovias. Na extensão da BR-163, em Mato Grosso do Sul, são 26 pontos interditados nesta terça-feira.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, nesses locais, são implantados o sistema pare-e-siga quando ocorre a interdição parcial em uma das faixas enquanto o tráfego flui pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. Também há desvios de tráfego.

É fundamental que motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade. Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego:

Rio Verde de Mato Grosso - no km 654 e entre os kms 652 e 651;

São Gabriel do Oeste - entre os kms 642 e 641, entre os kms 634 e 633 e entre os kms 599 e 596;

Camapuã/Bandeirantes - entre os kms 590 e 588;

Bandeirantes - entre os kms 583 e 578;

Jaraguari - entre os kms 525 e 511 e no km 505;

Campo Grande - entre os kms 494 e 493 e no kms 479;

Rio Brilhante - entre os kms 315 e 310;

Dourados - entre os kms 265 e 261;

Eldorado - no km 33;

Mundo Novo - no km 28.

Pontos com pare-e-siga:

Rio Verde de Mato Grosso - no km 697;

São Gabriel do Oeste - entre os kms 611 e 610 e entre os kms 609 e 608;

Nova Alvorada do Sul - entre os kms 382 e 381 e entre os kms 361 e 360;

Douradina - entre os kms 294 e 292;

Dourados - no km 245 e no km 240;

Caarapó - no km 205;

Itaquiraí - no km 82;

Mundo Novo - no km 0.

Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS.

