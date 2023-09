Atenção: Candidatos ao estágio do TRE-MS têm até quarta para entregar alimentos

Os candidatos inscritos no processo seletivo de estágio de nível superior do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) têm até esta quarta-feira (20) para realizar a entrega de 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), para a validação da inscrição.

Conforme o edital, os acadêmicos (ou terceiros portando dados da inscrição) deverão entregar os alimentos na sede do TRE, localizado na Rua Des. Leão Neto do Carmo, 23, Parque dos Poderes, entre às 13h e 17h. Não perca o prazo!

