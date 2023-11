Atenção candidatos Enem 2023: é fakenews tema de redação que circula nas redes sociais

O Enem começa neste domingo (5) em todo o Brasil, e os portões abrem a partir das 12h (Horário de Brasília), fechando às 13h. Para confundir os estudantes, circula nas redes sociais uma imagem em que supostamente é revelado o tema da redação do Enem 2023.

A imagem que está circulando aponta que o tema é "Os impactos na saúde e segurança de jovens brasileiros expostos a conteúdos violentos em ambientes virtuais". Porém, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela prova, garante que não.

"Está circulando uma imagem que traz o suposto tema da redação do Enem 2023. O Inep alerta que a imagem é falsa e não se trata de uma informação verdadeira. O Instituto conta com o apoio de forças de segurança do país para realização do Enem e os malotes de prova ficam sob escolta policial até a entrega no local de aplicação".

