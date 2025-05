Atenção donos de veículos! Prazo para pagar o IPVA termina amanhã

Proprietários de veículos tem até amanhã (30), para pagar a quinta e última parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025 em Mato Grosso do Sul. A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS) alerta os proprietários de veículos para que fiquem atentos ao cronograma, evitando multas, juros e outras restrições administrativas.

De acordo com dados atualizados até 19 de maio, mais de 248 mil contribuintes ainda não quitaram o imposto, número que não inclui a última parcela, ainda em aberto. A arrecadação já soma R$ 936,35 milhões.

Comparativamente, em 2024, o IPVA gerou uma receita de R$ 1,18 bilhão aos cofres públicos, com 390.736 contribuintes optando pela quitação à vista, com desconto. Em 2025, a adesão a essa modalidade cresceu: 405.539 proprietários preferiram pagar o imposto integralmente e aproveitar o abatimento.

O IPVA é uma das principais fontes de receita vinculadas, cuja destinação é compartilhada com os municípios, impactando diretamente na manutenção de políticas públicas locais. De cada R$ 100 arrecadados, R$ 50 retornam aos cofres municipais, fortalecendo, sobretudo, as cidades do interior que dependem desse fluxo para investir em saúde básica, transporte escolar, pavimentação de ruas e iluminação pública.

O volume arrecadado até o momento corresponde a quase 80% do total obtido no ano anterior, demonstrando uma cultura crescente de adimplência, embora o número de inadimplentes ainda seja significativo. A elevação no número de pagamentos à vista indica também maior planejamento financeiro por parte dos contribuintes, que buscam os benefícios do desconto.

O pagamento do IPVA pode ser efetuado de diversas maneiras, incluindo via Pix, nos bancos credenciados, caixas eletrônicos, agências lotéricas (para valores até R$ 1 mil) e também nos postos de atendimento Fácil, em Campo Grande, das 8h às 16h. A emissão do Documento de Arrecadação (DAEMS) é realizada pelo portal e-Fazenda (https://eservicos.sefaz.ms.gov.br), acessível mediante um breve cadastro.

Para quem optou pelo parcelamento, é indispensável gerar o boleto para a quitação da última parcela. Já os contribuintes com débitos de exercícios anteriores podem regularizar a situação com parcelamento em até dez vezes, desde que a pendência ainda não tenha sido inscrita em dívida ativa.

Além disso, a quitação do imposto é requisito indispensável para a realização do licenciamento, transferência ou registro do veículo. A inadimplência pode resultar em sanções administrativas, como multas e bloqueios junto aos órgãos de trânsito.

Serviço - Para gerar o boleto de pagamento ou consultar débitos, acesse os sites https://eservicos.sefaz.ms.gov.br ou https://servicos.efazenda.ms.gov.br/ipvapublico/Home/Index (consulta simplificada com placa e Renavam)

O contribuinte pode escolher entre diversas opções de pagamento: Pix, bancos credenciados, lotéricas, internet banking e postos de atendimento do Detran-MS e Fácil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também