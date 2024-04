Atenção! Hemosul convoca doadores de sangue dos tipos O- e O+

O Hemosul Coordenador convoca a todos os doadores de sague a comparecem em qualquer unidade coletora devido ao baixo estoque de sangue na rede. Atualmente, o estoque de sangue tipos O- está em emergência absoluta com apenas 29% de capacidade de atendimento. Já o estoque de sangue tipo O+ está em emergência com apenas 42% do necessário previsto pelo estoque estratégico.

A coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres, solicita o apoio dos doadores e pede encarecidamente para que façam a doação comparecendo a qualquer uma das unidades da Rede Hemosul. “Estamos com o estoque crítico para os tipos O- e O+. Nos ajudem efetuando doações de sangue”, pediu.

Na Capital, além do Hemosul Coordenador, as doações também podem ser feitas no Hospital Regional e na Santa Casa. O Hemosul Coordenador está localizado a Av. Fernando Corrêa da Costa, 1.304.

Doação

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado e hidratado para realizar a doação.

Serviço

HEMOSUL COORDENADOR

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304;

Segunda a Sexta: 7h às 17h;

Sábado: 7h às 12h.

HEMOSUL HRMS

Rua Engenheiro Lutero Lopes, 36;

Segunda a Sexta: 7h às 12h.

HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3.633 – Centro;

Segunda a Sexta: 7h às 12h.

