AtenÃ§Ã£o: inscriÃ§Ãµes para o concurso da Sanesul seguem atÃ© quinta-feira

Termina nesta quinta-feira (6), o prazo para inscrição no concurso da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). A taxa varia de acordo com escolaridade do cargo: R$ 80 para os empregos de nível médio, R$ 100 para nível técnico e R$ 120 para nível superior.

A prova objetiva será aplicada no dia 4 de maio, em Campo Grande e Dourados. O exame de aptidão física será realizado em Campo Grande para os empregos de agente em saneamento operacional, técnico em análise e tratamento e técnico em manutenção eletromecânica.

As oportunidades são para agente em saneamento (31 vagas), assistente administrativo (3), técnico em agrimensura (cadastro de reserva), técnico em análise e tratamento (10), técnico em automação (1), técnico em edificações (5), técnico em enfermagem do trabalho (cadastro de reserva), técnico em recursos humanos (1), técnico em manutenção eletromecânica (9), técnico em saneamento (9), técnico em segurança do trabalho (1).

Além de administrador (1 vaga), advogado (1), analista de Tecnologia da Informação (1), biólogo (1), contador (1), economista (1), engenheiro civil (1), engenheiro de segurança do trabalho (cadastro de reserva), engenheiro eletricista (cadastro de reserva), engenheiro mecânico (cadastro de reserva), engenheiro sanitarista e ambiental (1), geólogo (1), psicólogo (1), químico (cadastro de reserva) e tecnólogo em saneamento ambiental (6).

Remuneração

O salário é de R$ 1.999,88 para agente em saneamento; de R$ 3.070,12 a R$ 4.368,16 para cargo de técnico; e de R$ 7.863,77 para as vagas que exigem ensino superior.

A remuneração será acrescida de vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico e outros benefícios, conforme acordo coletivo de trabalho da categoria.

As inscrições podem ser feitas neste link.

