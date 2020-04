Atenção: Links falsos do auxílio emergencial chegam a 6,7 milhões de brasileiros

Sarah Chaves, com informações do R7

O golpe que está circulando na internet com links falsos que levaria as pessoas ao cadastro para ganhar o benefício emergencial de R$ 600 do Governo Federal ja teve 6,7 milhões de compartilhamentos e acessos em todo o país.



O link falso ao invés de levar a pessoa à pagina para receber o auxílio, rouba dados fornecidos pelo navegador da vítima do golpe.



Segundos dados da dfndr, laboratório da startup de segurança digital da PSafe, esse tipo de golpe registrou alta desde o mês de março.

Segundo a empresa, cerca de 90 a 100 páginas falsas trazem perguntas sobre dados pessoais e induzem os usuários a compartilhar os links em aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, para receber o benefício.



Segundo Emilio Simoni, diretor do dfndr lab, é importante se atentar para o endereço dos links acessados. Toda página do governo, por exemplo, deve acabar em "gov.br" - o que os sites falsos não terão. "Para ter certeza de que está em um site oficial, procure o endereço em um site de buscas", afirma Simoni.

Atenção



Sempre verifique o endereço do site que está sendo acessado e de onde veio a informação sobre a página. Simoni alerta ainda que dados pessoais só devem ser fornecidos na internet quando há confiança do usuário.

Para aqueles que ainda não se cadastraram no benefício acesse a página oficial do site através deste link .

