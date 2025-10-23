Atendimento da Justiça Eleitoral em regime de plantão encerra na sexta-feira (24)

O regime de plantão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que começou na segunda-feira (20) se encerra amanhã (24). Durante esse período, os cartórios eleitorais e postos de atendimento da Justiça Eleitoral funcionam das 8h às 18h, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços oferecidos.

Além do atendimento presencial, continuam disponíveis os serviços on-line por meio do aplicativo e-Título e da plataforma de Autoatendimento Eleitoral, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores podem aproveitar o plantão para realizar a regularização do título, fazer o cadastro biométrico, atualizar dados pessoais, solicitar a transferência de local de votação, além de esclarecer dúvidas relacionadas ao processo eleitoral.

Os endereços e canais de contato das unidades da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul estão disponíveis no portal oficial do TRE-MS .

