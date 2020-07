Atherson se recupera após cirurgia bem sucedida na Santa Casa

Atherson Ferreira se recupera no Centro de Terapia Intensiva (CTI), da Santa Casa, após passar por uma cirurgia por conta de uma fratura da diáfise da tíbia, na perna.

O jovem se acidentou de moto ao colidir com outro moticiclista no cruzamento das rua Barreiras com a Rua Ipamerim no bairro Moreninhas II.

Além da fratura na perna, que de acordo com a Santa Casa já foi operada sem intercorrências, Atherson também sofreu um traumatismo craniano, do qual está em tratamento conservador, que é quando não há procedimento cirúrgico, apenas medicações e aguardar que a situação evolua.

