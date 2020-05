Atitude 67 fará live solidária para ajudar instituições na sexta-feira

O Atitude 67, banda sul mato-grossense, fará uma live solidária na sexta-feira (22) com a intenção de arrecadar recursos para duas intituições.

O ao vivo será às às 18h e os valores arrecadados serão para ajudar as intituições Backstage Invisível e o Instituto Sul Mato Grossense (ISMAC ) para cegos Florivaldo Vargas.

A doação durante a live pode ser feita através do QR Code na tela da TV que permite acesso direto a plataforma de doação, cartão de crédito depósito ou boleto bancário.

O show faz parte do lançamento do primeiro DVD do Atitude, "Label 67", e será transmitido pelo canal da banda no YouTube, além do canal da Claro/Net 500 na TV fechada.

A previsão é que o show gratuito e online dure 3 horas com sucessos no repertório como "Saideira", "Cerveja de Garrafa" e "Tão Linda", além de recém-lançadas como "E aí, Bateu" e "Hot Rolo" e faixas inéditas que estarão no DVD.

A Vaquinha Social é uma entidade criada em Campo Grande, MS, que desde 2012 tem se dedicado a fazer a ponte entre quem precisa de ajuda e quem quer doar de forma segura. Ela é uma plataforma de arrecadação que repassa 100% dos valores angariados a cada ação para as entidades escolhidas como beneficiadas. Além da auditoria rigorosa, a Vaquinha Social realiza sua prestação de contas e relatório de atividades no site semanalmente.

Desde a criação em 2012, a Vaquinha Social já concluiu 98 projetos e já beneficiou mais de 19 mil pessoas.

