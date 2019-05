Ativistas pelos direitos humanos e LGBT são homenageados na capital

A Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, homenageou na última sexta-feira (17) militantes que atuam em prol dos direitos humanos na capital. A celebração ocorreu no auditório da subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, na rua Barão do Rio Branco, 2.260, em frente ao Belmar Fidalgo.

O evento "2º Ato de Homenagem Marcela Aguiar", ativista LGBT assassinada nos anos 2000, enalteceu diversas personalidades e pessoas que são militantes de Direitos Humanos e participam ativamente de ações de prevenção em Saúde, que colaboram de forma direta e/ou indireta na luta contra discriminação através de atividades em prol da qualidade de vida da população LGBT e de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS no combate a discriminação por LGBTfobia, bem como no combate as IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais.

A homenagem leva o nome de uma das travestis que sempre atuou em causas humanitárias de pessoas LGBT e em ações de combate as IST/AIDS e drogas, mas terminou morta a tiro.

Para o Subsecretario de Defesa dos Direitos Humanos Ademar Júnior, a SDHU tem trabalhado com afinco para que nossa capital seja exemplo em direitos humanos, ‘’através da Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT, a gestão tem levado dignidade e igualdade a esse seguimento, e essa homenagem é uma comprovação de que estamos no caminho certo para uma Campo Grande livre da homofobia’’ relata.

Segundo ima das homenageadas, Thaylla Rodrigues, 27 anos, moradora do bairro Universitário, "essa homenagem é de grande importância pois da visibilidade a população LGBT, também fazemos parte da sociedade, para mim foi uma surpresa, gostei muito, me senti valorizada", enfatiza Thaylla.

Deixe seu Comentário

Leia Também