Atletas recebem medalha Rose Rocha

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Foram homenageados pelos vereadores da Câmara Municipal, os principais destaques do esporte campo-grandense, nesta quarta-feira (4), durante a Sessão Solene de outorga da Medalha ‘’Professora Rose Rocha’’. A proposição é do vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis.

Para o vereador João Rocha, é um momento de reconhecimento da Casa e só quem viveu sabe o que representa. ‘’As dores que sentimos as agressões ao corpo para buscar o alto rendimento. Então, em respeito a essa dedicação, que nós, orgulhosamente, estamos aqui para homenagea-los’’, disse.

A medalha foi instituída pelas resoluções 1.269/18 e 1.299/18, de autoria dos vereadores Carlão, Delegado Wellington, Ademir Santana e Prof. João Rocha, para homenagear desportistas, atletas e/ou técnicos, amadores e profissionais, de modalidades diversas que se destacaram durante o ano nas competições internacionais, nacionais e municipais representando a Capital.

A medalha faz referencia a Rosemary da Costa Rocha, conhecida como Rose, que foi uma apaixonada pelo esporte, apelidada carinhosamente pelos amigos e familiares como ‘’guerreira’’, por sua luta contra o câncer por mais de 10 anos. Foi casada com João Rocha, mãe de 3 filhos e avó de 4 netos.

O vereador João Rocha declara que Rose sempre foi uma guerreira. ‘’Lutou pelo esporte e lutou pela vida, por 10 anos. Ela foi uma vencedora. A Rose era uma vitoriosa’’, afirmou emocionado.

Foi fundadora, em 1992, da Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul, sendo presidente em vários ciclos. Atuou como Coordenadora Técnica do Centro de Formação de Atletas de Ginástica da Prefeitura desde 2009, além de participar da formação de diversos profissionais da modalidade. Faleceu no dia 13 de maio de 2018.

Confira a lista de homenageados:

Ademir Santana - Ariadny Pereira Santana e Marco Aurélio Lopes de Moura

Ayrton Araújo do PT - Luiz Claúdio Duarte de Freitas e Marcelo Fernandes de Oliveira

Betinho - Eduardo da Silva Escobar e Escola de futsal e futebol Chelsea Brasil MS

Carlão - Equipe feminina da Sesau e Giovanna Jara de Souza

Cazuza - Gustavo de Souza Pereira Melo e José Marco Pereira Leite Demarco

Chiquinho Telles - Bruno Bezerra e Renan Felipe Monteiro Maidana

Delegado Wellington - Pedro Henrique Borges lima e Beatriz Candida Machado

Dharleng Campos - Nara dos Reis Ferreira e Izac Ryuichi Mariano Saito

Dr. Lívio - Hugo Bega Nakamura e Carlos Alexandre Teixeira Coronel

Dr. Loester - Diogo de Oliveira e Wagner Melo da Silva

Eduardo Romero - Yeltsin Francisco Ortega Jacques e Franck Caldeira de Almeida

Enfermeira Cida Amaral - Álvaro Roberto Benedito Ferreira e Gabriel Braite

Fritz - Newerton Antonio monteiro e Diego Vidal de Almeida

Gilmar da Cruz - Luana Rodrigues de Lima e Tágore Kallew dos Santos Silva

João Cesar Mattogrosso - Pedro Henrique Moura Avila

Junior Longo - Gabriela Stroppa Paliano

Odilon de Oliveira - Rosinha Conceição

Otavio Trad - Diogo Borges Herradon e Priscylla Barbosa dos Santos Pereira

Papy - Ademar Linares Pereira Filho e Kennedy Wesley Pires Rufino

Pr. Jeremias Flores - Caroline dos Santos Dias e Edinéia Camargo

Prof. João Rocha - Nycollas Gabryel Almeida de Mello e Anderson Sussumu Kazama

Veterinário Francisco - Natan Miranda Lopes e Lívia Cristiny Parede Brunel de Lima

William Maksoud - Márcio Inácio Teodoro Lima e Danton Hian Caetano de Andrade

Câmara municipal

Camila Vitória Vieira Mascarenhas Ponce

Time de Futsal da Câmara Municipal de Campo Grande

Reinaldo da Silva Santos

Thiago Moreira Penha

Walter da Costa Flôres

Tsuneo Suinzato

João Pedro de Andrade

Maria Julia Siqueira Moreira

Alexia Vitoria Vilhalba Souza do Nascimento

Deixe seu Comentário

Leia Também