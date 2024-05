Ator de 'La Casa de Papel' e 'Elite' sofre acidente de moto e passa por cirurgia

Miguel Herrán, ator de 'La Casa de Papel' e 'Elite', compartilhou nas redes sociais que sofreu um acidente de moto nas últimas semanas e precisou passar por uma cirurgia em seu ombro direito.

De acordo com o ator espanhol, ele está bem e precisará manter o ombro imobilizado por um tempo.

Conhecido por interpretar Rio na série La Casa de Papel, e Christian em Elite, ambas da Netflix, o ator publicou um ‘carrossel’ de fotos para resumir os últimos acontecimentos de sua vida.

“Uma revisão dessas duas últimas semanas… Eu sofri um acidente de moto, sozinho, não estava indo rápido e tudo deu certo!”, garantiu. “Fiz uma cirurgia no ombro direito e vou ter que ficar muito tempo sem me mexer. Mas eu estou bem!”, explicou.

Miguel ainda agradeceu a empresa de acessórios de proteção Alpinestars, afirmando que “só teve uma luxação na clavícula” graças aos equipamentos de segurança que estava usando no momento do acidente.

