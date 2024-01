Ator do filme de comédia 'Gente Grande', morre aos 50 anos

Caroliny Martins, com G1 Notícias

Segundo o site TMZ, o ator e modelo Alec Musser, morreu na sexta-feira (10), aos 50 anos. A informação foi confirmada pela esposa dele, Paige Press, em uma publicação em rede social.

Musser teve breve aparição na comédia sucesso dos cinemas "Gente Grande" (2010) e atuou com mais destaque na novela "All My Children", popular nos EUA, e na série "Desperate Housewives".

“Descanse em paz, amor da minha vida”, escreveu Paige Press, sem revelar a causa da morte. “Eu nunca vou parar de te amar. O meu coração está partido. Hoje é o pior dia da minha vida. Nós éramos tão felizes", escreveu.

No blockbuster "Gente Grande", Musser aparece em uma cena como um galã, cheio de músculos, mas que tem voz fina.

A morte foi lamentada por fãs e colegas de profissão, como o ator Adam Sandler, que estrelou o filme "Gente Grande" e publicou um post em homenagem ao colega.

"Eu amava esse cara. Não consigo acreditar que ele morreu. Um cara tão maravilhoso e engraçado", escreveu.

