Ator Mauricio Silveira morre aos 48 anos

O ator Maurício Silveira morreu neste sábado (2), aos 48 anos, no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela família e divulgada no perfil oficial do artista no Instagram.

Maurício estava internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense, em coma induzido.

Ele passou por complicações após uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino.

Nos últimos dias, familiares utilizaram as redes sociais para pedir doações de sangue, em razão da piora do quadro de saúde do ator.

Com uma carreira marcada por trabalhos na televisão, Maurício Silveira ficou conhecido por suas participações nas novelas "Cobras & Lagartos" (2006), "Faça Sua História" (2008) e "Insensato Coração" (2011), todas exibidas pela TV Globo. Também atuou em "Balacobaco" (2012) e na série "Reis" (2022), ambas da TV Record.

