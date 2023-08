Ator Sidney Sampaio se joga da janela de hotel em Copacabana

O ator Sidney Sampaio caiu da janela de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (4). Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, onde está internado.

Os bombeiros receberam uma solicitação de salvamento às 7h26 e foram ao local, onde prestaram socorro à vítima e a encaminharam para o hospital. Testemunhas afirmam que ele caiu do primeiro andar, apesar de estar hospedado no quinto.

De acordo com a direção do Miguel Couto, o estado de saúde do paciente é estável. Sidney sofreu duas fraturas, mas não teve indicação cirúrgica, até o início desta tarde, e segue em observação.

Muito abalados, familiares do ator que estão no hospital não quiseram falar com a imprensa. As circunstâncias da queda não foram esclarecidas ainda.

Em algumas imagens, em frente ao hotel, um bombeiro parece falar com o ator na janela. Ele tenta segurar Sidney, que acaba caindo no chão. Em outros vídeos, é possível ver o banheiro do quarto do hotel com a janela quebrada e vários medicamentos em cima de uma cama. O caso é investigado pela 13ª DP (Ipanema).

Vale lembrar que o ator de novelas da Globo, que arrancou suspiros das meninas desde o primeiro trabalho em Malhação, em 2001, morou em Campo Grande dos 12 aos 17 anos, quando foi em busca da carreira de modelo e ator, em São Paulo.

